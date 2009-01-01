Всемирно известные люди приняли участие в создании яркого дизайна MINI

MINI уже с момента своего первого появления удостаивался комплиментов за свой дизайн, потому производитель автомобилей пригласил к сотрудничеству всемирно известных людей, чтобы вместе создать оригинальные произведения искусства. В проекте приняли участие музыкант «The Beatles» Джордж Харрисон, Дэвид Боуи, дизайнер Пол Смит и другие знаменитости.

Художественный MINI Джорджа Харрисона

FOTO: Пресс-фто

Не секрет, что участники группы «The Beatles» очень любили автомашины. Один из них - Джордж Харрисон - придумал оригинальный дизайн для своего автомобиля, а команда MINI в 2009 году создала его интерпретацию. Автомобиль был выставлен на аукцион, чтобы получить дополнительные средства для Благотворительной организации материального мира, основанной Харрисоном в 1973 году.

Автомашина Харрисона, которая официально называлась «Radford MINI De Ville GT», первоначально была покрашена в черный металлик, а ее дизайн предусматривал люк на всю длину крыши авто, горизонтально установленные задние фонари «Volkswagen» и раллийные противотуманные фары. Облик MINI кардинально изменился в момент, когда Харрисон пригласил раскрасить авто голландских художников Симона Постума и Марийке Когера. Они покрасили машину в ярко-красный цвет и добавили интересные дизайнерские детали из книги «Искусство тантры: ее философия и физика». Результатом их работы стал яркий, художественный и элегантный автомобиль.

Дуальный MINI Алана Олдриджа

FOTO: Пресс-фто

Легендарный британский художник, иллюстратор и графический дизайнер Алан Олдридж создал свою дизайнерскую модель MINI - «Trippy Alan Aldridge MINI». Это уникальный MINI, который выглядит потрясающе. Одна половина машины окрашена в голубой цвет, вторая - в розовый, и эти цвета символизируют два пола. Автомобиль разрисован узорами, картинками и формами, создающими связь между женским и мужским началами. С «женской» стороны на авто изображены цветочные гирлянды, звезды, радуга, воплощающие творческую природу и изящество женщин. С другой, «мужской» стороны изображены языки пламени, гоночные флажки, лев как символы стремительного, огненного, сильного и энергичного мужского начала.

Полосатый MINI Пола Смита

FOTO: Пресс-фото

Пол Смит, самый известный английский дизайнер мужской моды, объединил в искусстве абсолютно противоположные стили, а именно, классический дизайн и современность с ее яркими, кричащими цветами. Он известен также как автор фразы «Classics with a twist», то есть «Классическая мода с интересной «изюминкой»». В дизайне MINI Пол Смит тоже применил творческий и красочный подход, раскрасив автомобиль в разноцветную полоску.

Сверкающий MINI Дэвида Боуи

FOTO: Пресс-фото

Дэвид Боуи, известный британский рок-музыкант, актер, продюсер и аранжировщик песен, также придумал для MINI интересный и очень необычный дизайн. Певец хотел сделать что-то абсолютно нейтральное, но результат оказался потрясающим - автомобиль выглядит так, будто покрыт зеркальным металлическим материалом, который сверкает, переливается и, несомненно, привлекает повышенное внимание людей. MINI своего дизайна музыкант обычно сравнивал с коллекцией изысканной одежды для императоров.

Дизайнерский MINI группы Jamiroquai

Британская фанк и джаз-группа Jamiroquai радует не только музыкой, но и необычным внешним видом своего MINI. Лидер группы Джей Кей придумал для MINI дизайн в темно-синем и фиолетовом цвете. На капоте автомобиля изображен логотип Jamiroquai «The Buffalo Man» - милый и добродушный ангел с рожками. Лидер группы признается, что всегда хотел придумать дизайн для какого-нибудь авто, поэтому благодарен за возможность выразить свои творческие устремления в MINI. Примечательно, что Джей Кей назвал машину «Jamiromini», объединив названия группы и MINI.