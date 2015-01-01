Топ-менеджер Volkswagen обвинил компанию в многолетней лжи

Топ-менеджер немецкого автогиганта Volkswagen Оливер Шмидт, отвечавший за экологическое направление компании в США, обратился к американскому суду с письмом, в котором содержались серьезные обвинения против работодателя.

В частности, Шмидт утверждает, что Volkswagen больше десяти лет скрывал манипуляции с программным обеспечением и «подставил» Шмидта, сознательно введя его в заблуждение. Письмо Шмидта было в воскресенье, 3 декабря, напечатано в издании Bild.

«После того как долгими бессонными ночами я перечитал папки с отчетами, я понял, что мои начальники, которые рассказывали мне, что узнали о махинациях не раньше меня, на самом деле знали о них много, много лет», - написал менеджер, который был задержан 7 января 2017 года в аэропорту Майами во время возвращения из отпуска. Ему грозит до 7 лет заключения.

Шмидт, по его словам, сожалеет о том, что в августе 2015 года, во время встречи с американским экологическим ведомством, он послушал указания руководства и «к сожалению, согласился им следовать». Вместо этого он должен был игнорировать приказы и заявить о том, что VW «занимается обманом уже на протяжении десяти лет», подчеркнул он.

Напомним, полгода назад прокуратура Брауншвейга сообщила, что начала расследование в связи с возмещением расходов на деятельность директоров. Volkswagen при этом заверил, что зарплата Остерлоха всегда отвечала требованиям Конституции.