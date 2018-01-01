Неизвестный россиянин купил в Европе Bugatti за 3,5 млн. евро

Первый покупатель из России получил гиперкар Bugatti Chiron стоимостью €3,5 млн. Об этом сообщает RNS со ссылкой на операционного директора люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагифа Бикулова.

«Мы выдали в Европе Bugatti Chiron российскому клиенту. В Россию автомобиль мы не можем ввезти из-за ЭРА-ГЛОНАСС. Стоимость с налогами в Европе — €3,5 млн. Одну выдали и еще приняли заказы на два автомобиля Chiron на 2018 и 2019 годы. На сегодняшний день, если заказывать Bugatti Chiron, то срок поставки будет в 2021 году», — сказал Бикулов.

Всего Bugatti планирует выпустить 500 экземпляров модели. Автомобиль способен развивать максимальную скорость в 420 км/ч и разгоняется до «сотни» всего за 2,5 секунды.