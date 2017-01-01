Прирост регистрации новых машин в Латвии - ниже среднего в ЕС

Прирост регистрации новых легковых автомобилей за 11 месяцев 2017 года в Латвии был ниже среднего в ЕС, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автомобилестроителей (ACEA).

В январе-ноябре 2017 года в Латвии зарегистрировано 15 393 новых легковых автомобиля - на 1,2% больше, чем за тот же период 2016 года.

В ЕС в среднем годовой прирост регистрации новых легковых автомобилей составил 4,1%.

Из 30 европейских стран, данные о которых обобщает ACEA, самым высоким этот показатель был в Литве (+26,4%). В Болгарии он составил 23,5%, в Хорватии - 21,9%, в Венгрии - 21,4%, в Польше -17,4%, Нидерландах - 15,3%, в Эстонии - 11,3%.

Сокращение регистрации новых легковых автомобилей за год зарегистрировано только в Ирландии (-10,3%), Великобритании (-5%) и Финляндии (-0,3%).