Детали для Mini будут печатать на 3D-принтере

Британская компания Mini в сотрудничестве с Hewlett Packard запустила новый сервис под названием Yours Customized, благодаря которому владельцы автомобилей этого бренда могут заказать себе уникальные детали, которые будут изготовлены на 3D-принтере.

Для этого Mini уже подготовила специальный онлайн-конфигуратор. На данный момент владельцам Mini уже доступны на выбор боковые стекла заднего вида и элементы отделки салона. Также можно будет создать собственные варианты проекции под дверьми и выбрать их особую светодиодную подсветку, сообщает Autonews.

В Европе пара особых лампочек подсветки обойдется в 40 евро, а декоративная вставка в переднюю панель с эксклюзивным рисунком - в 140 евро, пишет«Коммерсант».

«Индивидуализация всегда была очень важно темой для Mini, - заявил менеджер по продукции Mini Yours Customized Томас Шмитц. - Теперь мы хотим сделать в этой области следующий шаг». Персональные детали для Mini будут делать в Мюнхене.

Кроме этого, с марта 2018 года автомобили Mini получат новый логотип в упрощенном, двумерном варианте с фирменным названием, написанным заглавными буквами.