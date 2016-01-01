Число прошедших первичную регистрацию машин выросло более чем на 10%

В Латвии в прошлом году первичную регистрацию прошла 68 081 легковая автомашина, что на 12,3% больше, чем годом ранее, сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

В прошлом году зарегистрировано 8897 грузовых автомашин, что на 2,7% больше, 336 автобусов, что на 27,3% больше, 2589 мотоциклов и трициклов, что на 9,5% больше, чем в 2016 году.

Также зарегистрировано 2217 мопедов, что на 37,6% больше, 188 квадрациклов, что на 23,8% меньше, 6648 прицепов и полуприцепов, что на 14,3% больше.

Всего в прошлом году зарегистрировано 90 334 транспортных средства, что почти на 13,4% больше, чем в 2016 году. В 2016 в Латвии зарегистрировано 79 677 транспортных средств.