Автомобили Nissan научатся читать мысли водителей

Компания Nissan собирается улучшить управляемость автомобилей с помощью технологии чтения мыслей водителей. Отдельные ее элементы японцы продемонстрируют на выставке Consumer Electronics Show, которая открывается в Лас-Вегасе на следующей неделе, сообщает News.com.au.

Автомобильная компания адаптировала для использования на дорогах медицинскую технологию, с помощью которой считывают отдельные импульсы мозга. Nissan уверяет, что система может предсказывать намерения водителя - хочет ли он повернуть или ударить по тормозам - за 0,2-0,5 секунды. И при этом не казаться назойливой.

В будущем технология B2V позволит ускорить время отклика полуавтономных автомобилей будущего, а также научит машины адаптироваться к стилю вождения владельца.

Вице-президент Nissan Даниэле Скилаччи говорит, что применение B2V изменит то, как люди представляют автономное вождение - это не будет выглядеть так, будто человек больше не участвует в процессе и не имеет контроля над происходящим.

Система также сможет давать сигналы для изменения элементов виртуальной реальности, окружающей водителя, например, создавая менее стрессовое окружение, добавляют в Nissan Research Center, где проводят исследования. Там надеются, что технология B2V определит вектор развития автомобилей японской марки на годы вперед.