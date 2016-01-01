Porsche удваивает расходы на создание электромобилей

Немецкий автомобильный концерн Porsche намерен значительно увеличить расходы на выпуск электромобилей. В ближайшие годы траты в этой области составят 6 млрд евро вместо запланированных трех млрд евро. Об этом заявил руководитель Porsche Оливер Блуме информагентству dpa в субботу, 3 февраля.

До 2020 года средства будут вложены, в частности, как в электрификацию уже существующих моделей Porsche, так и в создание новых электромобилей, пояснил Блуме. На конец 2019 года намечен выход на рынок электрической модели Mission E. Изначально планируется выпускать ежегодно 20 тысяч авто на электроприводе, которые будут производиться в немецком Цуффенхаузене. Другие электромобили, по словам Блуме, будут сходить с конвейера завода в Лейпциге.

Интерес к Mission E особенно высок в США и ряде других стран, например, Норвегии, отметил глава Porsche. По его словам, из Германии тоже уже поступило немало запросов, хотя электромобильная отрасль развивается здесь относительно медленно. Процесс электрификации автомобилей ускорится через 3-5 лет, считает Блуме. Вместе с тем Porsche не планирует отказываться от производства машин с двигателем внутреннего сгорания, в том числе дизельным.

В 2016 году оборот Porsche составил около 22,3 млрд евро. Данные за 2017 год, как ожидается, будут опубликованы в марте.