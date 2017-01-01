В мировом рейтинге самых продаваемых кроссоверов и внедорожников сменился лидер

Самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) в мире в 2017 году стал Toyota RAV4 с результатом 800 676 реализованных экземпляров, показав рост на 10,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщает аналитическое агентство Focus2move.

На второе место по итогам минувшего года опустилась Honda CR-V, разошедшаяся в количестве 757 417 единиц и показавшая рост на 0,8%. На третью строчку взлетел германский Volkswagen Tiguan, продажи которого выросли за год на 37,5% - до 718 773 штук.

Четвертая позиция досталась Hyundai Tuсson, нашедшего 619 622 покупателя (-4% по сравнению с 2016 годом). Замкнул первую пятерку Great Wall Haval 6, обладателями которого стали 506 853 человека (-12,7%).

Далее расположились три модели Nissan - Qashqai (498 235, +10,3%), Roque (449 259, +20,3%) и X-Trail (430 325, +3,1%). Также в топ-10 попали Kia Sportage (425 178, +15,9%) и Mazda CX-5 (410 468, +13,1%).

Мировые продажи машин сегмента SUV выросли в 2017 году на 11,3% - до 30 миллионов единиц, что составило почти 38% от всего рынка новых легковых автомобилей по итогам прошлого года. Основные продажи кроссоверов пришлись на рынки Китая, США и Канады, отмечает RNS.