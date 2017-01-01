Итальянские ювелиры создали самый быстрый гиперкар в мире

Новоявленный итальянский автопроизводитель Corbellati представит на автосалоне в Женеве в начале марта своего первенца - супермощный гиперкар под названием Missile («Ракета»), который сможет претендовать на звание самого быстрого в мире автомобиля, предназначенного для дорог общего пользования.

По данным создателей, Corbellati Missile оснастили 9,0-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 1825 лошадиных сил, а максимальная скорость «Ракеты» превысит 500 км/ч.

На данный момент самым быстрым серийным автомобилем в мире считается шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS с 5,0-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 1176 л. с., который сумели разогнать до 457 км/ч на шоссе в американском штате Невада в ноябре 2017 года.

Уникальности гиперкару от Corbellati добавляет тот факт, что его создала семейная компания Корбелатти, которая последние 70 лет работает в области художественного и ювелирного искусства, отмечает Usedcars. В самой компании говорят, что автомобиль - продолжение семейного дела, и подчеркивают, что к работе над машиной отнеслись так же, как к работе над ювелирными изделиями.

Шасси и кузовные панели Missile выполнены из углеродного волокна, также у модели карбон-керамические тормозные диски, самоблокирующийся дифференциал и пневмоподвеска с автоматическим выравниванием уровня кузова.

Длина автомобиля - 4678 мм, колесная база - 2850 мм, клиренс - 120 мм. Также сообщается, что гиперкар будет оснащаться 20-дюймовыми колесными дисками, но при этом размер покрышек будет разным: спереди - 265/35, а сзади - 345/30.