Представлена самая мощная машина безопасности в истории Формулы-1

Mercedes-AMG представила новый автомобиль безопасности Формулы-1. Спорткар построен на базе GT R и будет продемонстрирован публике во время Гран-при Австралии, который пройдет в Мельбурне уже в это воскресенье, 25 марта. В компании подчеркнули, что новинка стала самой мощной машиной безопасности, которая была задействована в Формуле-1.