Представлена самая мощная машина безопасности в истории Формулы-1

Mercedes-AMG представила новый автомобиль безопасности Формулы-1. Спорткар построен на базе GT R и будет продемонстрирован публике во время Гран-при Австралии, который пройдет в Мельбурне уже в это воскресенье, 25 марта. В компании подчеркнули, что новинка стала самой мощной машиной безопасности, которая была задействована в Формуле-1.
Спорткар GT R оборудован 4,0-литровым бензиновым двигателем V8. Мощность агрегата составляет 580 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч у автомобиля занимает 3,6 секунды. Агрегат работает совместно с семиступенчатой спортивной коробкой передач. Максимальная скорость — 318 км/ч.
От стандартной версии автомобиля новинка отличается модернизированной тормозной системой, спецсигналами, особыми наклейками и функцией защиты от опрокидывания.
Также машина получила два планшета iPad. Одно из устройство показывает трансляцию гонку в прямом эфире, а другой — схему расположения болидов на трассе.