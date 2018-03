Разогнать трактор до 147,92 км в час - установлен новый мировой рекорд

Таким образом, средняя максимальная скорость составила 140,44 км/ч. Это на 10 км/ч быстрее предыдущего рекорда, установленного в 2015 году в Финляндии - 130,16 км/ч, пишет Аutonews. Новое достижение уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

@BBC_TopGear has broken a new @GWR Guinness World Records title for Fastest Tractor. Top Speed? Watch here ↓ pic.twitter.com/5LkKP1iyuI— Top Gear (@BBC_TopGear) March 22, 2018