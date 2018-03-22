Разогнать трактор до 147,92 км в час - установлен новый мировой рекорд

Гонщик популярного британского автомобильного телешоу Top Gear Стиг побил мировой рекорд скорости среди тракторов. В ходе заезда на взлетно-посадочной полосе аэродрома Брантингторп - бывшей базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании - Стиг за рулем трактора под названием Track-tor сумел разогнаться до 147,92 км/ч в одну сторону и до 132,96 км/ч - в обратную.

Таким образом, средняя максимальная скорость составила 140,44 км/ч. Это на 10 км/ч быстрее предыдущего рекорда, установленного в 2015 году в Финляндии - 130,16 км/ч, пишет Аutonews. Новое достижение уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

@BBC_TopGear has broken a new @GWR Guinness World Records title for Fastest Tractor. Top Speed? Watch here ↓ pic.twitter.com/5LkKP1iyuI— Top Gear (@BBC_TopGear) March 22, 2018

Трактор-рекордсмен оснащен бензиновым двигателем V8 от Chevrolet объемом 5,7 литра мощностью 500 лошадиных сил, а также укомплектовали массивным антикрылом, тормозными механизмами на всех колесах, регулируемой пневмоподвеской, а также 54-дюймовыми задними колесами.