В Нью-Йорке открылся международный автосалон

Так, японский автогигант Toyota привез на это мотор-шоу кросcовер RAV4 нового поколения, построенный на фирменной платформе TGNA, которую уже используют модели Camry, C-HR и Prius. Новый RAV4 будет оснащаться двумя видами силовой установки.

Первый вариант - 2,5-литровый бензиновый двигатель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, позволяющей отключать заднюю ось для экономии топлива, пишет Autonews. Динамические характеристики пока не сообщаются. Также новинка будет предлагаться с гибридной силовой установкой, состоящей из того же бензинового двигателя и электромотора суммарной мощностью 195 лошадиных сил.

Длина и ширина нового RAV4 немного уменьшились по сравнению с предшественником и составляет 4594 и 1854 мм соответственно, а размер колесной базы вырос до 2689 мм. Продажи нового RAV4 планируется начать в конце 2018 года. Тогда же можно ожидать его появления в России, где этот кроссовер предыдущего поколения пользуется большой популярностью.

Другой японский автопроизводитель - Subaru - представляет в Нью-Йорке кроссовер Forester пятого поколения. Полноприводный автомобиль базируется на платформе SGP, знакомой поклонникам марки по Subaru XV и седану Impreza, пишет «Автовзгляд». Моторная гамма новинки включает оппозитные двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра в сочетании с бесступенчатым вариатором Lineartronic. Фотографии новинки появились в СМИ в преддверии официальной премьеры.

Американский автопроизводитель Cadillac представил на домашнем автосалоне новый компактный кроссовер XT4, ставший самым компактным SUV в линейке бренда. Новинка оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 240 л. с. в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и системой переднего или полного привода. Динамические характеристики пока не раскрываются. Появление этой модели на рынке ожидается осенью 2018 года.

Другой американский производитель - Lincoln - представил концептуальный гибридный кроссовер под возрожденным названием Aviator, с трехрядным салоном на семь мест. Подробности о силовой установке официально пока не приводятся. Предположительно, в ее состав входят бензиновый твин-турбо двигатель V6 в паре с электромотором, пишет Autonews. Ранее сообщалось, что новый Aviator получит десятиступенчатую автоматическую коробку передач.

