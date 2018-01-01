Объявлен «Всемирный автомобиль года - 2018»

Победителя конкурса «Всемирный автомобиль года - 2018» (WCOTY) объявили на автосалоне в Нью-Йорке, открывшемся 28 марта. Высшая награда досталась кроссоверу Volvo XC60.

Победителя определило жюри, состоящее из 82 журналистов. В итоге Volvo XC60 обошел кроссоверы Mazda CX-5 и Range Rover Velar, также претендовавшие на победу в финальной стадии конкурса. Шведская марка впервые получила главный приз WCOTY за всю его историю, отмечает Autonews.

Ранее Volvo XC60 был признан автомобилем года в Японии, а также занял первое место в конкурсе «Североамериканский автомобиль года» в категории «Кроссовер/минивэн».

Помимо основной номинации, жюри WCOTY выбрало лучших в других категориях. Лучшим представительским автомобилем стал флагманский седан Audi A8, опередивший две модели Porsche - Cayenne и Panamera.

В категории «Лучший спортивный автомобиль» первенствовал заряженный седан BMW M5, обошедший хот-хэтч Honda Civic Type R и купе Lexus LC500.

Победителем в категории «Городской автомобиль года» стал новый Volkswagen Polo, набравший больше голосов, чем Ford Fiesta и Suzuki Swift.

Победа в категории «Зеленый автомобиль года» досталась электрокару Nissan Leaf второго поколения, опередившему гибриды Chrysler Pacifica и BMW 530e iPerformance.

Награды в категории «Лучший дизайн» удостоился Range Rover Velar, опередивший Volvo XC60 и Lexus LC500.

В 2017 году звание «Всемирный автомобиль года» получил кроссовер Jaguar F-Pace.