Дистрибьютор Volkswagen приостановил продажи работающих на КПГ машин в Балтии

Дистрибьютор автомобилей Audi в Латвии и Литве и Volkswagen по всей Балтии Mшller Baltic Import (MBI) приостановил в Балтийских странах продажи работающих на компримированном природном газе (КПГ) автомобилей, поскольку пункты осмотра автомобилей сейчас не позволяют проводить проверку газовых баллонов в соответствии с правилами.

«Приостановлены поставки с завода всех работающих на КПГ легковых автомобилей, это касается всех стран Балтии», - сказал BNS член правления Mшller Auto Tallinn OU Тарви Хирв.

«Причиной приостановки продажи работающих на КПГ легковых автомобилей Volkswagen является то обстоятельство, что местные пункты осмотра автомобилей технически не готовы для проведения соответствующих требованиям директивы ECE-R 110 проверок газовых баллонов.

Для визуального осмотра газовых баллонов и прочих компонентов, а также выявления потенциальной коррозии нужно снять с баллона оболочку. Пункты осмотра в Эстонии, Латвии и Литве эту задачу не выполняют»,

- добавил он.

При этом дистрибьютор надеется, что в ближайшее время по всей Балтии возобновятся продажи работающих на КПГ автомобилей. «Мы надеемся, что остановка работающих на КПГ легковых автомобилей носит временный характер, поскольку в последние годы объем продаж этих автомобилей стабильно рос. Поиском решений занимается импортер Volkswagen в Балтии Miller Baltic Import в сотрудничестве с представителями других марок автомобилей», - отметил Хирв.

В прошлом году Moller Baltic Import (MBI) продал в странах Балтии 10 000 специальных и легковых автомобилей Audi и Volkswagen, оборот продаж составил 232 млн евро.