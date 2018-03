Представлены серьезные конкуренты Tesla Model X - мощнейшие электрокары SF5 и SF7

По данным производителя, запас хода у этих новинок будет достигать 500 км, а разгон с места до 100 км/ч займет около трех секунд. По мнению прессы, электрокары SF составят серьезную конкуренцию электрическим кроссоверам Tesla Model X, производимым компанией Илона Маска.

It’s not everyday you reveal a car, let alone two! Check out the livestream of SF Motor’s reveal on our site: https://t.co/pAtkhSE0hy pic.twitter.com/BfXVZxvORr— SF Motors (@SFMotorsInc) 29 марта 2018 г.