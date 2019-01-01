Представлены серьезные конкуренты Tesla Model X - мощнейшие электрокары SF5 и SF7

Компания SF Motors, американское подразделение китайского автоконцерна Sokon, представила в Калифорнии концепты двух электрических кроссоверов - SF5 и SF7, которые будут оснащаться силовой установкой мощностью 1073 лошадиных силы. Эти мощнейшие электрокары будут серийно производить в США, а первые экземпляры планируется выпустить на рынок уже в 2019 году, сообщает CNet.

По данным производителя, запас хода у этих новинок будет достигать 500 км, а разгон с места до 100 км/ч займет около трех секунд. По мнению прессы, электрокары SF составят серьезную конкуренцию электрическим кроссоверам Tesla Model X, производимым компанией Илона Маска.

It’s not everyday you reveal a car, let alone two! Check out the livestream of SF Motor’s reveal on our site: https://t.co/pAtkhSE0hy pic.twitter.com/BfXVZxvORr— SF Motors (@SFMotorsInc) 29 марта 2018 г.

Производство будет налажено на бывшем предприятии AM General в штате Индиана, где раньше выпускали гражданские версии внедорожников Hummer. Обе модели построены на единой платформе, которая позволяет использовать конфигурации с двумя, тремя и четырьмя электромоторами. Эту архитектуру, а также двигатели и аккумуляторы бренд проектирует самостоятельно, пишет Motor.

Собственный центр исследований и разработок SF Motors находится в американской Кремниевой долине. Ранее китайский бренд приобрел стартап по разработке электрических силовых установок, основанный сооснователем компании Tesla Мартином Эберхардом, отмечает издание.

По данным производителя, в электромобили SF будет встроена система автопилота третьего уровня, которая позволяет выполнять большинство действий без участия водителя, а в сложных ситуациях человек сможет брать управление на себя. Также серийные модели оснастят функцией автоматической проверки водителя на алкогольное опьянение. Если автомобилист не пройдет тест - машина не заведется, пишет Inc.

При этом аккумуляторы, которыми оснастят электрокары SF, являются многоразовыми: после использования в автомобилях их можно будет устанавливать в домах и офисах, отмечает издание.

Первым на рынок в 2019 году выйдет компактный кроссовер SF5, а затем в серию запустят более габаритный SF7. По предварительным данным, цены будут начинаться от 50 тысяч долларов. SF Motors планирует производить около 50 тысяч таких электрокроссоверов в год в США и еще 150 тысяч - в Китае.