Audi представила пятидверный спорткар RS5

Новинка от немецкого производителя была представлена на автосалоне в Нью-Йорке. Популярный спорткар Audi RS5 Sportback впервые стал пятидверным хэтчбеком.

Audi представила на мотор-шоу в Нью-Йорке обновленный Audi RS5 Sportback. Спорткар впервые предстал в облике хэтчбека. Продажи новинки ожидаются во второй половине текущего года. Об этом пишет Motor Magazine.

До настоящего момента покупатели могли приобрести лишь двухдверные версии RS5: купе и кабриолеты. Представленный хэтчбек выглядит так же, как и купе.

FOTO: Audi

На переднем бампере расположены крупные воздухозаборники, а на заднем - углепластиковый диффузор и большие овальные патрубки выпускной системы. Также издание сообщает об использовании карбона в декоре экстерьера.

FOTO: Audi

Новинка получила 2.9-литровый мотор V6 мощностью 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. До сотни автомобиль разгоняется за 3.9 секунд.