Смело! Названа космическая цена за номерной знак F1

Руководитель британского тюнинг-ателье Kahn Design Афзаль Кан выставил на продажу номерной знак c символами F1 за 14,4 миллиона фунтов стерлингов (около 16,5 миллионов евро по текущему курсу). Объявление о продаже размещено на сайте RegTransfers.

Этот номер Кан купил в 2008 году, заплатив 440 тысяч фунтов (около 500 000 евро). Тогда знак принадлежал Совету графства Эссекс и был установлен на Volvo S80 его председателя.

Номер F1 используется в Великобритании уже 109 лет – именно тогда бы зарегистрирован первый автомобиль с этим обозначением.

Сейчас Кан использует номер F1 на гиперкаре Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. В 2014-м бизнесмен отклонил предложение о покупке этого знака за 8,5 миллиона фунтов (9,7 миллинов евро).

На данный момент рекорд Великобритании принадлежит номеру «25 О» – в 2014 году этот знак купили за 518 тысяч 480 фунтов стерлингов (около 593 тысяч евро). Он установлен на классический спорткар Ferrari 250 GT SWB.

В 2016 году в ОАЭ регистрационный знак с номером «1» был продан почти за пять миллионов долларов. Несколькими годами ранее такой же знак продали за 14,5 миллиона долларов.