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Фоторассказ: Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне

Русский TVNET
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Фото: AFP/ScanPix

Площадь небольшого государства Бахрейна, расположенного в Персидском заливе, - всего 760 квадратных километров (в 85 раз меньше, чем Латвия), однако оно уже много лет находится в календаре чемпионата «Формула-1». В прошедшее воскресенье здесь прошли соревнования, победу на которых одержал немец Себастьян Феттель из команды Ferrari. Немец боролся до последнего и сумел удержать за спиной финна Валттери Боттаса из команды Mercedes, который ежесекундно был готов к несущему победу маневру. Как проходили выходные в Бахрейне, смотрите в нашем фоторассказе.

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