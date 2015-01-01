Маттиас Мюллер покинул пост главы Volkswagen

При этом председатель наблюдательного совета Ханс Дитер Петч назвал работу Мюллера «выдающейся», отмечает Autonews. «Он взял на себя руководство концерном осенью 2015 года. Именно тогда компания столкнулась с самой большой проблемой в своей истории», - заявил Петч, подразумевая «дизельный скандал».

Контракт 62-летнего Мюллера истекал только в 2020 году. Он возглавил Volkswagen в 2015 году, сменив Мартина Винтеркорна, подавшего в отставку после того, как вокруг Volkswagen разгорелся грандиозный скандал, связанный с фальсификацией исследований уровня выбросов дизельных автомобилей этой марки и обернувшийся для концерна миллиардными штрафами и масштабными отзывами машин по всему миру. Расследования вокруг «дизельного скандала» VW еще продолжаются.

Между тем в мае 2017 года Мюллер сам стал фигурантом уголовного дела: германская прокуратура подозревает его, Печа и Винтеркорна в манипуляциях на рынке акций.