Возраст не приходит один или Как на Porsche совершить такую аварию

Помятый бампер и выбитая фара не удивительны. Такое на дорогах можно часто увидеть. А вот автомобиль, стоящий вертикально, или въехавший в кирпичную стену — редкость. Обеспечить сразу и то, и другое удалось 73-летнему водителю Porsche 911 Targa 4S из Англии.

Причина аварии, запечатленной на фотографиях, неизвестна, однако наиболее вероятная версия, что водитель просто перепутал педали и врезался в стену автостоянки, после чего его автомобиль и упал на пешеходную дорожку.

По счастливой случайности ни виновник, ни проходящие мимо люди в инциденте не пострадали. Поврежденным оказался лишь Porsche стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов (57 тысяч евро).

Проживающая неподалеку от места происшествия Николь Роуз рассказала изданию The Telegraph: «Полиция огородила место аварии, но не было ни скорой, ни пожарных. Только толпа мужчин, которые размышляли, как снять автомобиль с забора».