В странах Балтии растут продажи новых автомобилей

В первом квартале этого года продажи новых автомобилей в странах Балтии росли, показывают данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Литве в первом квартале было продано 6,5 тыс. новых автомобилей, что на 17,3% больше, чем в январе-марте 2017 года. В Латвии продажи выросли на 3% до 4,2 тыс., а в Эстонии – на 15,5% до 6,6 тысяч.

Только в марте, по сравнению с мартом прошлого года, продажи автомобилей в Литве выросли на 34,5% до 2761, в Эстонии - на 4% до 2278 единиц, а в Латвии сократились на 2,8% до 1402 единиц.

В целом в ЕС продажи новых авто выросли на 0,7% до 4,172 млн.