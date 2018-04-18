В Испании появились «лежачие» светофоры для смартфонозависимых пешеходов

В испанском городе Саламанка, старая часть которого является одним из важнейших культурно-исторических центров страны и входит в состав Всемирного наследия, местные власти решили обезопасить пешеходов, «опустив» светофоры ниже уровня их глаз.

Отныне LED-светофоры размещены не на столбах вдоль дорог, а непосредственно на самом дорожном полотне.

Так как огромное количество туристов и местных жителей ходят по городу, уткнувшись в свои смартфоны, то для их безопасности и во избежание несчастных случаев светофоры на пешеходных переходах решили вмонтировать в тротуары и пешеходные переходы.

Уже несколько месяцев горизонтальные сигнальные огни красного и зеленого цветов работают на круговом перекрестке на проспекте Торрес-Вильяроель.

Принцип работы «лежачего» светофора заключается в том, что зеленый и красный свет загорается перед «зебрами» синхронно с главными светофорами.

Длина светящейся полосы составляет два метра, а ширина – шесть сантиметров, сообщает Espana Rusa.

Пешеходы, увлекшиеся гаджетами и смотрящие только себе под ноги, в этом случае обязательно обращают внимание на свет под ногами.

Как сообщают местные власти, результаты экспериментального внедрения этой технологии оказались очень эффективными и теперь принято решение об установке аналогичных устройств на других оживленных улицах. В соответствии с новым планом по безопасности на дорогах, светофоры на тротуарах появятся еще на 16 пешеходных переходах в Саламанке.