Дорожная камера в Швейцарии засняла злостное нарушение скоростного режима уткой

Курьезный случай злостного нарушения скоростного режима зафиксировала дорожная камера в швейцарском кантоне Берн. Дело в том, что нарушительницей оказалась дикая утка, которая низко летела над шоссе со скоростью 52 км/ч при разрешенной скорости движения транспорта только 30 км/ч, сообщает The Local.