Дорожная камера в Швейцарии засняла злостное нарушение скоростного режима уткой

Курьезный случай злостного нарушения скоростного режима зафиксировала дорожная камера в швейцарском кантоне Берн. Дело в том, что нарушительницей оказалась дикая утка, которая низко летела над шоссе со скоростью 52 км/ч при разрешенной скорости движения транспорта только 30 км/ч, сообщает The Local.
Удивленная полиция разместила фотографию этой птицы на своей странице в Facebook, спросив мнения читателей, куда стражам порядка следует направлять штраф.
Однако в данном случае правонарушительница, вероятно, останется даже без предупреждения, иронизирует издание.