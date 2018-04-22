В Пекине открылся ежегодный международный автосалон

25 апреля открылся ежегодный международный автосалон в Пекине, где свои новинки и концепты представляют десятки местных и зарубежных автопроизводителей. Большинство моделей ориентированы, в первую очередь, на растущий китайский рынок.

Китайский бренд Haval представляет на домашнем салоне два новых кроссовера - Haval H6 и Haval F5.

Другая китайская марка - Dongfeng Motor - также показала в Пекине два новых кроссовера - семиместный DFM 580 и компактный АХ4. Оба проходят российскую сертификацию и появятся в РФ до конца года. А китайская Chery представила новый семиместный кроссовер Tiggo 8, который уже появился на рынке и тоже должен добраться до России, сообщает «Автовзгляд».

Семиместный флагман Chery Tiggo 8 добрался до дилеров https://t.co/b0OHHIy4uZ pic.twitter.com/CpIYHRKRLV— Aist News (@aistnews7) April 22, 2018

Также на этом автосалоне представлено множество новинок и концепт-каров на электрической тяге и с гибридными силовыми установками.

Китайская Geely - устроила презентацию концептуального электрического кроссовера Concept Icon, в основу которого легла платформа Volvo XC40. Разработчики отметили, что концепт-кар имеет так называемый «8-битный дизайн, где простые линии сочетаются с острыми углами», пишет Autonews. Данные о силовой установке прототипа пока держатся в секрете. Предполагается, что Geely Concept Icon призван дать представление о будущем серийном «зеленом» кроссовере, предназначенном для китайского рынка, отмечает издание.

Немецкий бренд BMW привез в Пекин концепт электрокроссовера iX3, который вскоре станет серийным моделью,

пишет «Коммерсант». BMW Concept iX3 оснащен 270-сильным электромотором и батареей на 70 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода более 400 км. Электрокар поддерживает зарядные станции мощностью 150 кВт, что позволяет пополнить запас энергии за полчаса.

При этом электромотор, трансмиссия и электрические блоки скомпонованы в единый блок, а аккумуляторы отличаются большей емкостью и сроком службы. Выпускать серийный BMW iX3 будут в Китае на совместном предприятии BMW Brilliance.

Японский производитель Honda представил в Пекине концепт своего первого электрокара - кроссовера Everus, серийная версия которого, как ожидается, появится до конца текущего года.

Honda’s Everus brand arrives with new EV concept https://t.co/ayJulYPW7P— Connected Motoring (@Connected_Motor) April 25, 2018

Эти автомобили будут продаваться под одноименным брендом Everus, принадлежащим совместному предприятию GAC Honda, пишет Autonews.