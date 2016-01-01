Новый закон позволил латвийцам на Украине продать около 20 тысяч авто

В 2016 году на Украине изменились правила растаможки автомашин, что позволило десяткам тысяч жителей этой страны искать в интернете качественные авто из Европы, к тому же спрос на такие транспортные средства растет с каждым днем. В 2017 году только из Балтии на Украину были вывезены более 60 тысяч автомашин, из них 20 тысяч были куплены в Латвии.

В 2016 году правительство Украины смягчило правила растаможки иностранных автомобилей, указывает член правления крупнейшего автопроизводителя Эстонии на странице auto.ria.com Николай Злотницкий. «Благодаря принятому закону был снижен акцизный налог. Он теперь подсчитывается для каждого авто индивидуально, и, если соблюдены все требования, то растаможка может обойтись на несколько тысяч евро меньше», - указал он.

Также Злотницкий добавил, что требований в этой связи всего три: скидка на растаможку в силе для машин, которые произведены после 1 января 2016 года и отвечают стандартам «Euro-5»; один украинец может в год растаможить со скидкой всего одну машину; продавать транспортное средство дальше можно только через год после приобретения.

«Например, если украинец хочет купить Skoda Octavia 2012 года в своей стране, то по данным auto.ria.com на счету у него должны быть 11-12 тысяч евро. В свою очередь в Латвии такая машина может стоить 6-7 тысяч евро. После растаможки на Украине такая машина обойдется в 8999 евро, т. е. на несколько тысяч дешевле. В результате на Украину были доставлены десятки тысяч авто. Это выгодно обеим сторонам», - указал Злотницкий.

По статистике, в Латвии на 1000 человек приходится 345 машин.

На Украине этот показатель — на 1000 человек только 202 авто. При этом стоит учесть, что на Украине проживает около 45 млн человек, а в Латвии — 1,9 млн. «Украинцы хотят достичь того же уровня жизни, как в странах Балтии. Они также хотят передвигаться на хороших европейских машинах, и число таких людей растет с каждым днем. По официальным данным, только в 2017 году украинцы из стран Балтии ввезли 64 566 автомашин, и около 20 000 были из Латвии.

«Если к списку добавить Польшу и другие страны Европы, то общее число ввезенных в прошлом году на Украину транспортных средств — 2 млн 780 тысяч», - назвал цифры Николай Злотницкий.