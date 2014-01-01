Против Tesla подан иск на два миллиарда долларов

Компания Nikola Motor Co подала в суд штата Аризона иск на сумму более $2 млрд, обвиняя Tesla Inc в нарушении ее патентов при создании электрогрузовика Semi. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные MarketWatch.

Отмечается, что стартап Nikola Motor, созданный в 2014 году, представил свой грузовик на водородных топливных элементах в мае 2016 года. В иске против Tesla компания отмечает ряд сходств между грузовиком собственной разработки и Semi, которые свидетельствуют о нарушении патентов.

Согласно заявлению Nikola Motor, нарушение Tesla ее патентов повредит возможностям компании по привлечению инвесторов, поэтому она хочет взыскать ущерб в размере свыше $2 млрд.

Напомним, в ноябре 2017 года Tesla представила электрогрузовик Tesla Semi Truck. Машина может перевозить грузы весом до 36 тонн (максимально разрешенный вес для дорог США) и проехать без подзарядки более 800 км.

Грузовик способен разогнаться до 100 км/ч за пять секунд, а с максимальной нагрузкой – за 20 секунд, то есть в три раза быстрее обычных моделей.

Первые поставки Semi покупателям состоялись в марте этого года, однако запуск массового производства ожидается не ранее начала 2019 года.