Путин на «Кортеже»: разработчики рассказали о президентском авто

Разработчики российского президентского лимузина «Кортеж» рассказали о работе над проектом, отметив, что автомобилю нет аналогов в мире.

Главный дизайнер проекта ЕМП Юрий Черненко отметил, что изначально акцент был сделан на футуристических образах, однако затем проектировщики решили «спуститься на землю».

«Наша машина гибридная, соответственно, на борту имеется высоковольтная электрическая система и, например, компрессор системы кондиционирования приводится не ремнем, как на большинстве двигателей, а от высоковольтной сети», — заявил Черненко.

Напомним, что Владимир Путин во время инаугурации проехал по территории Кремля в отечественном черном лимузине в сопровождении мотоциклистов. Ранее он использовал традиционный «Мерседес», но теперь для президентского кортежа был создан отечественный лимузин проекта «Кортеж».