Lamborghini Папы Римского ушел с молотка втридорога

Белоснежный суперкар Lamborghini Huracаn, подаренный руководством бренда Папе римскому Франциску прошлой осенью, продан за 715 тысяч евро на торгах, огранизованных аукционным домом Sotheby's в Монако 12 мая, сообщает ANSA.

Таким образом, вырученная от этот сделки сумма в разы превысила стоимость стандартной модели этого автомобиля, стартующей от 183 тысяч евро, отмечает агентство.

Руководители Lamborghini 15 ноября 2017 года преподнесли в подарок понтифику специально изготовленную для него эксклюзивную версию модели Huracan с золотыми деталями экстерьера. Папа благословил суперкар и оставил надпись на его капоте. При этом в Ватикане сразу объявили, что ездить на этом суперкаре глава Римско-католической церкви не станет, машину выставят на аукцион Sotheby's, а вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Как сообщилось, часть денежных средств, вырученных от продажи этого подарка, пойдет в восстановление христианских сообществ в Ираке, пострадавших от боевиков Исламского государства. Как заявили в Ватикане, целью является восстановление тех зон в Ираке, где исторически проживали христиане, чтобы они смогли «вернуться к корням и вернуть свое достоинство».

Ранее Ватикан продал с аукциона подаренный Франциску мотоцикл Harley-Davidson.

Кроме того, летом прошлого года понтифик получил в подарок от компании Opel электрокар Ampera-e, который используется для передвижения Папы по Ватикану.