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Марк Уолберг и его Rolls-Royce

Русский TVNET
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Фото: MEGA Agency/ScanPix

Голливудский актер Марк Уолберг, которого многие помнят уже с девяностых годов, когда он был известен как репер Марки Марк, большой ценитель автомобилей. В его автопарке можно встретить машины разных классов - начиная с Chrysler Voyager и Cadillac Escalade, и заканчивая Lamborghini Diablo и Bentley Mulsanne. Но в этот раз 46-летний Уолберг отправился по делам на кабриолете Rolls-Royce Phantom, причем он сидит за рулем сам, а не скучает на заднем сидении.

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