Марк Уолберг и его Rolls-Royce

Голливудский актер Марк Уолберг, которого многие помнят уже с девяностых годов, когда он был известен как репер Марки Марк, большой ценитель автомобилей. В его автопарке можно встретить машины разных классов - начиная с Chrysler Voyager и Cadillac Escalade, и заканчивая Lamborghini Diablo и Bentley Mulsanne. Но в этот раз 46-летний Уолберг отправился по делам на кабриолете Rolls-Royce Phantom, причем он сидит за рулем сам, а не скучает на заднем сидении.