ФОТО: Самый необычный автонарушитель на улицах Риги

Некоторые автоводители способны удивить, но не всегда в хорошем смысле. Все знают, что использовать мобильный телефон за рулем запрещено, поскольку это является частой причиной аварий. Однако водитель этого белого Nissan Navara пошел дальше и вместо телефона держал за рулем пса.

Это намного опаснее, поскольку животное любопытно и сидеть спокойно фактически не может.

FOTO: Ingars Tenis, TVNET

К сожалению, стоит признать, что это не единственный случай на улицах Риги.

Ранее уже приходилось видеть, как автоводители во время поездки позволяют своим питомцам перемещаться по салону машины.

FOTO: Ingars Tenis, TVNET

FOTO: Ingars Tenis, TVNET