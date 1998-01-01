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Сзади никто не пристегивается?! Наглядное пособие, почему это все-таки важно

Русский TVNET
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Фото: Ekrānšāviņš no video

Некоторые до сих пор считают, что можно не утруждаться и не пристегиваться в машине. Дорогая недалекая, водитель ас, это неудобно - отговорки могут быть разными, а последствия как раз очень предсказуемы - при аварии непристегнутые пассажиры могут подлететь аж до пятого этажа и шансов на выживание после таких полетов практически нет.

Именно такая ситуация показана на этом видео - Ford Expedition 1998 года несколько раз переворачивается, в результате чего все непристегнутые манекены вылетают из машины, взлетают на высоту пятиэтажного дома и падают на асфальт.

Эксперимент наглядно показывает, что шансы на выживание были бы только у тех, кто не поленился пристегнуться! Убедительно!

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