Названы ТОП-10 самых надежных подержанных авто

Специалисты определили подержанные автомобили, которые являются наиболее выносливыми. В список вошли автомобили с пробегом около 45 тысяч километров. Лидировали в списке Mercedes-Benz GLK, B, A, SLK и M. Об этом пишет Avtodream.

Среди них оказалось около 2,2 процентов неисправных автомобилей. Также хорошо себя проявил автомобиль Mazda 2 с показателем 2,5 процентов.

В то же время аутсайдерами рейтинга оказались Kia Sportage (11,5 процентов неисправных автомобилей с пробегом 43 тысячи км) и Kia Sorento (11,2 процентов неисправных автомобилей с пробегом 52 тысячи км).

Далее идут Chevrolet Captiva (11 процентов неисправных автомобилей с пробегом 49 тысяч км) и Chevrolet Spark (10,6 процентов неисправных автомобилей с пробегом 30 тысяч км).