Среда, 30 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Названы ТОП-10 самых надежных подержанных авто

korrespondent.net
Фото: TASS/Scanpix

Специалисты определили подержанные автомобили, которые являются наиболее выносливыми. В список вошли автомобили с пробегом около 45 тысяч километров. Лидировали в списке Mercedes-Benz GLK, B, A, SLK и M. Об этом пишет Avtodream.

Среди них оказалось около 2,2 процентов неисправных автомобилей. Также хорошо себя проявил автомобиль Mazda 2 с показателем 2,5 процентов.

В то же время аутсайдерами рейтинга оказались Kia Sportage (11,5 процентов неисправных автомобилей с пробегом 43 тысячи км) и Kia Sorento (11,2 процентов неисправных автомобилей с пробегом 52 тысячи км).

Далее идут Chevrolet Captiva (11 процентов неисправных автомобилей с пробегом 49 тысяч км) и Chevrolet Spark (10,6 процентов неисправных автомобилей с пробегом 30 тысяч км).

0 Комментарии