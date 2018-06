Э-полису ОСТА в Латвии уже 10 лет

C момента введения системы ОСТА в 1997 году вплоть до 1 июня 2008 года законодательство определяло, что у водителя транспортного средства, участвующего в дорожном движении, с собой должен быть распечатанный полис ОСТА. «Введенные в законодательства изменения предусматривают, что все полисы ОСТА в момент их выдачи уже зарегистрированы в базе данных LTAB, в которой как дорожная полиция, так и другие заинтересованные стороны могут проверить наличие у водителя действующего полиса ОСТА», - говорит Абашин.

Разработка единого э-регистра полисов была начата уже в 2007 году. При этом на прошедшей в ноябре 2015 года 11 ежегодной конференции стран Европейской Экономической зоны для Компенсирующих учреждений, Гарантийных фондов и Информационных центров разработанная и поддерживаемая LTAB система была оценена как одна из самых прогрессивных в Европе.

Автоводителям необходимо учитывать, что единый регистр э-полисов в данный момент действует только в Латвии, поэтому, отправляясь на автомобиле в другую страну, во избежание недопонимания с представителями власти других стран следует брать с собой распечатанный полис ОСТА.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА, цель которой обеспечить защиту интересов третьих лиц, пострадавших в дорожном движении как в Латвии, так в странах-участницах Зеленой карты. Для обеспечения успешной деятельности системы было создано Латвийское Бюро страховщиков Транспортных средств (LTAB), которое объединяет страховые общества, обладающие правом производить страхование ОСТА в Латвии – AAS «Balta», AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams», AAS «BTA Baltic Insurance Company», латвийский филиал ADB «Compensa Vienna Insurance Group», латвийский филиал SE «ERGO Insurance», латвийский филиал ADB «Gjensidige», латвийский филиал AS «If P&C Insurance», латвийский филиал AS «Seesam Insurance» и латвийский филиал AS «Swedbank P&C Insurance».