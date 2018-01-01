Беспилотные автомобили начнут бесплатно перевозить жителей Калифорнии

Власти Калифорнии запустили две новые программы тестирования беспилотных автомобилей на трассах общего пользования штата, пишет Gizmodo. Одно из важнейших условий для компаний-перевозчиков — проезд для пассажиров должен быть бесплатным.
Первый пилотный проект подразумевает передвижение пассажиров в беспилотным автомобиле под контролем профессионального водителя за рулем. Второй вариант тестов не предполагает присутствия водителя — пассажир будет полностью полагаться на беспилотник. В обоих случаях компании обязаны предоставлять услуги на безвозмездной основе.
Today we authorized #DMV permitted transportation companies with #autonomousvehicles to conduct pilot programs that will provide free #testrides to members of the public. https://t.co/02olCLg5Gf pic.twitter.com/PG2NjkjaXy— California PUC (@californiapuc) 31 мая 2018 г.
В пул компаний, которые имеют действующие разрешения на тестирование беспилотников в Калифорнии, входят порядка 50 участников рынка. Например, Google, Ford, Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, Honda, Tesla Motors, Bosch, Nissan и BMW.