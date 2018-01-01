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Беспилотные автомобили начнут бесплатно перевозить жителей Калифорнии

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Калифорнии запустили две новые программы тестирования беспилотных автомобилей на трассах общего пользования штата, пишет Gizmodo. Одно из важнейших условий для компаний-перевозчиков — проезд для пассажиров должен быть бесплатным.

Первый пилотный проект подразумевает передвижение пассажиров в беспилотным автомобиле под контролем профессионального водителя за рулем. Второй вариант тестов не предполагает присутствия водителя — пассажир будет полностью полагаться на беспилотник. В обоих случаях компании обязаны предоставлять услуги на безвозмездной основе.

В пул компаний, которые имеют действующие разрешения на тестирование беспилотников в Калифорнии, входят порядка 50 участников рынка. Например, Google, Ford, Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, Honda, Tesla Motors, Bosch, Nissan и BMW.

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