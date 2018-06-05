Новая Audi Q8 появится в Латвии уже летом

Германский автопроизводитель Audi представил новый флагманский кроссовер под названием Q8. Презентация новинки состоялась 5 июня на специальном мероприятии в китайском городе Шэньчжэн. А в Латвии новая Audi Q8 будет доступна покупателям летом этого года.

Длина Q8 - 4,99 м, ширина - 2 м, высота - 1,71 м, размер колесной базы - почти 3 м. Салон рассчитан на пять человек, включая водителя.

Три задних раздельных кресла можно опционально оснастить функцией продольной регулировки. Объем багажного отделения со сложенным задним рядом - 1755 литра, сообщается на сайте Audi.

Таким образом,

новинка получилась шире, короче и ниже соплатформенной модели Q7,

которая тоже построена на шасси MLB концерна Volkswagen. Эта же архитектура лежит в основе Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Volkswagen Touareg нового поколения, пишет Autonews.ru.

Все силовые установки Q8 будут «умеренными гибридами» (mild hybrid) с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором с ременным приводом. В линейку агрегатов войдут трехлитровые бензиновые и дизельные двигатели, выдающие 340 (версия 55 TFSI) и 286 (50 TDI) лошадиных сил, пишет Motor.

Бензиновый вариант получит восьмидиапазонную автоматическую коробку передач, а дизельный – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями

. Как сообщается, кроссовер с дизелем сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 6,3 секунды.

Q8 получил систему полного привода, которая в обычных условиях распределяет тягу в пропорции 40:60 в пользу задней оси, а также полноуправляемое шасси.

На малых скоростях задние колеса поворачиваются под небольшим углом в противоположную сторону к передним, что улучшает маневренность автомобиля,

а на высокой скорости, напротив, поворачиваться в ту же сторону ради повышения устойчивости.

Дорожный просвет Audi Q8 равен 254 мм. При этом за дополнительную плату будет доступна адаптивная пневматическая подвеска, которая в зависимости от дорожных условий способна увеличивать или уменьшать клиренс в диапазоне 90 мм.