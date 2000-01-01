В Германии проверят выбросы у почти миллиона автомобилей Daimler

Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) обнаружило в автомобилях концерна Daimler пять запрещенных к использованию программных функций, способных отключать систему очистки выхлопных газов. В ведомстве подозревают, что подобными функциями оснащен почти миллион автомобилей с дизельным двигателем, соответствующим норме Евро-6.

Представители Daimler отказались комментировать данную ситуацию. В то же время, пресс-секретарь автоконцерна подчеркнул, что компания «прозрачно и в полном объеме» сотрудничает с KBA и министерством транспорта ФРГ.

Кроме того, представитель Daimler опроверг сообщения о том, что расследование касается запрещенного устройства для отключения системы очистки выхлопных газов.

Как и прочие автопроизводители, Daimler использует для очистки выхлопных газов раствор карбамида.

Однако, согласно данным KBA, степень его эффективности снижается без объяснимых причин, когда мотор после старта вырабатывает 17,6 граммов окиси азота. Но при другой программной функции механизм газораспределения двигателя после 1200 секунд его работы запускает «режим грязных выхлопов». На новых моделях автомобилей этот режим запускается через 2000 секунд после включения двигателя.

Глава Daimler Дитер Цетше 11 июня должен вновь выступить в министерстве транспорта, чтобы внести ясность в ситуацию с установкой запрещенных устройств на автомобилях концерна. Ведомство ранее высказало предположение, что на 750 тысячах машин марки Mercedes может быть установлена программа, манипулирующая системой очистки выхлопных газов. За это автопроизводителю грозит штраф в размере 3,75 млрд евро.

Ранее концерн Daimler заподозрили в обмане властей США. Обнаружено, что автомобили компании оснастили незаконным программным обеспечением, чтобы помочь пройти жесткие испытания на выбросы в Соединенных Штатах.