Daimler отзывает сотни тысяч автомобилей в Германии

Концерн Daimler отзывает 238 тысяч автомобилей в Германии. Об этом в понедельник, 11 июня, заявил министр транспорта Германии Андреас Шойер. Представители концерна заявили о готовности к сотрудничеству, отметил чиновник.

Под отзывную кампанию попадут модели Vito, C-класс и кроссовер GLC с дизельными двигателями.

Ранее эксперты Федерального ведомства автомобильного транспорта (KBA) обнаружили в автомобилях модели Vito запрещенное устройство, способное отключать систему очистки выхлопных газов. В результате в мастерские были отозваны 4900 автомобилей этого семейства, из них 1370 – в Германии.

В мае на встрече с главой автоконцерна Дитером Цетше министр транспорта высказал подозрение, что

в автомобилях ряда моделей марки Mercedes могло быть установлено запрещенное к использованию устройство.

За это автопроизводителю грозит штраф в размере 3,75 млрд евро. Концерн получил распоряжение в течение двух недель предоставить сведения о моделях с подобным устройством.

Накануне сообщалось, что в Германии проверят выбросы у почти миллиона автомобилей Daimler. Тогда пресс-секретарь автоконцерна утверждал, что расследование не касается запрещенного устройства для отключения системы очистки выхлопных газов.

Ранее стало известно, что прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении главы Audi. Руперта Штадлера обвиняют в мошенничестве и подлоге. В его квартире прошел обыск.