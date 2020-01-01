Toyota запустит в серию 1000-сильный гиперкар

Спортивное подразделение «Тойоты» – Gazoo Racing – подтвердило планы по запуску в серию 1000-сильного гиперкара GR Super Sport Concept. Впервые прототип показали в январе этого года на автосалоне в Токио, а теперь привезли на марафон «24 часа Ле-Мана», пишет motor.ru.

Полноприводный гиперкар получит полностью карбоновую конструкцию и будет оснащаться гибридной силовой установкой, построенной на базе шестицилиндрового бензинового битурбо мотора объемом 2,4 литра. Этот же агрегат используется на спортпрототипе Toyota TS050 Hybrid, который участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Другой информации о серийном гиперкаре пока нет.

Предполагается, что этот автомобиль через два года примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость. С 2020 года будут изменены правила соревнования, которые позволят создавать машины, больше похожие на серийные модели.