Фоторассказ: женщины в Саудовской Аравии обучаются вождению

24 июня женщинам Судовской Аравии впервые будет разрешено садиться за руль автомобиля. «Водить машину, значит контролировать дорожное движение», говорит, одетая во все чероне, арихитектор Амира. Совсем недавно она получила водительские права.
Амира - одна из 200 работников предприятия «Aramco», воспользовавшихся предоставленной фирмой возможностью бесплатно сдать на права.
«Нам ежедневно нужен автомобиль», указывает женщина. «Мы работаем, у нас есть дети, у нс широкий круг знакомсв - нам необходим транспорт. Это изменит нашу жизнь».