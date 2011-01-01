Беспилотник «Яндекс.Такси» проехал 789 км от Москвы до Казани за 11 часов

Беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» совершил первую автономную поездку по трассе из Москвы в Казань, где в дни чемпионата мира по футболу в демонстрационном режиме работает другой беспилотник - электробус ШАТЛ, разработанный «КамАЗом» совместно с «НАМИ».

Пройденный беспилотным такси маршрут составил примерно 789 километров и занял 11 часов. Почти весь путь (99%) такси прошло в режиме автопилота.

«За время поездки прототип сделал лишь несколько остановок, чтобы заправиться. За рулем все время находился опытный пилот-испытатель, который внимательно следил за дорогой и контролировал поведение автомобиля. На части маршрута шел сильный дождь», - рассказали в компании.

Это первое испытание беспилотника «Яндекс.Такси» на трассе, которое прошло в условиях реального дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время, отмечает РИА «Новости». До этого «Яндекс» демонстрировал, как разрабатываемая технология управляет автомобилем на полигоне и на заснеженных улицах Москвы.

«Яндекс» с 2016 года работает над проектом беспилотного автомобиля на основе собственных наработок из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации.

Напомним, в начале июня 2018 года беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» 10 часов катал в автономном режиме всех желающих на конференции YaC.

«А что, водителя во время поездки вообще не будет?», - спрашивали удивленные участники конференции, садившиеся на заднее сиденье. Обнаружив, что в салоне отсутствует водитель, а машина сама едет, поворачивает и набирает скорость, реагировали очень активно и разнообразно - от восторга до ужаса.

«Пристегнись и ни в коем случае не пытайся прикасаться к рулю. Выходите из машины только после полной остановки», - вот и все рекомендации, которые получали настороженные пассажиры, усаживаясь в хэтчбэк Toyota Prius.