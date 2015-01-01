Евросоюз объявил войну любителям скручивать пробег автомобиля: страны Балтии снова отличились

Поскольку случаи манипуляций с показателями одометров автомобилей фиксируются все чаще, страны ЕС хотят ужесточить контроль в этой сфере, пишет Majandus24.

В Евросоюзе еще в феврале 2015 года приняли законодательство, ставящее вне закона деятельность различных фирм, предлагающих скручивание пробега. Запрет на манипуляции с одометром вступил в силу в странах ЕС с мая 2018 года.

Этот запрет был инициирован автомобильной организацией Чехии. Однако этого еврочиновникам показалось мало. Теперь европарламентарии предлагают создать общую базу с данными пробега машин, проходящих техосмотр.

Как отмечают специалисты,

к скручиванию пробега машин прибегают до 12% продавцов на внутреннем авторынке и до 50% — при продаже автомобиля за границу.

Экономический ущерб от данной деятельности составляет от 5,6 до 9,6 млрд евро, говорится в резолюции Европарламента, принятой в конце мая.

«Чаще всего этим приемом пользуются продавцы из стран, которые недавно вступили в ЕС: Болгарии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении и др.», — говорится в отчете.

Решение проблемы нашли в Бельгии и Голландии, создав общую базу данных одометров машин, проходящих техосмотр.

«В результате феномен подделки данных одометров значительно снизился. Но этот способ работает только для внутреннего рынка машин», — отмечается в рапорте.

Для того чтобы искоренить фальсификации и на международном уровне европарламентарии предлагают наладить обмен данными национальных баз.

Для этого предлагается использовать уже существующий механизм — единую информационную систему европейских машин и водительских прав EUCARIS.

Резолюция также предлагает установить четкие критерии безопасности одометров. За подделку показателей пробега предлагается ввести уголовную ответственность. Сейчас такая норма есть в законодательстве шести стран ЕС.