Пал последний оплот запрета: в Саудовской Аравии женщины сели за руль

В Саудовской Аравии в воскресенье, 24 июня, женщины получили официальное право сесть за руль, и тысячи их выехали на дороги городов королевства.

Правительство страны, стремящееся сделать Саудовскую Аравию к 2021 году одним из мировых лидеров по гендерному равенству, приняло не простое для себя решение приравнять на дорогах женщин к мужчинам. Декрет короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз ас-Сауда, подписанный им в сентябре 2017 года, разрешил женщинам получать водительские права и управлять автомобилем начиная с 00 часов 24 июня 2018 года. Многие представительницы «слабого пола», не дожидаясь утра, уже ночью выехали на дороги на своих автомобилях. Этот день в стране был назван историческим.

Запрет на вождение для женщин на практике действовал в Саудовской Аравии с 1990 года, несмотря на то что никак не был прописан в местных законах.

До 2018 года эта страна была единственной в мире, где де-факто действовал подобный запрет.

В Эр-Рияде накануне состоялась совместная пресс-конференция главы МВД генерал-майора Мансура аль-Турки и гендиректора Министерства транспорта генерал-майора Мухаммада аль-Бассами, посвященная этому событию. Там была обнародована информация, что к нынешнему моменту уже 120 тысяч жительниц Саудовской Аравии подали документы на получение водительских прав и многие их уже получили. В стране работают пока шесть специализированных женских автошкол. Женщинам позволено управлять также большегрузными машинами, мотоциклами и другими видами наземного транспорта. Глава МВД рассказал, что вскоре в дорожной полиции начнут работать 40 инспекторов-женщин, сообщает NEWSru Israel.

Кроме того, на пресс-конференции было заявлено, что на парковках в не будет специальных мест, предназначенных только для женщин. Единственной категорией, для которых будут зарезервированы места, останутся люди с ограниченными возможностями.

Одной из первых женщин, севших за руль в стране, стала саудовская принцесса Рим аль-Валид бен Таляль. Она уже ночью прокатилась за рулем автомобиля по улицам Эр-Рияда. Видео этой поездки опубликовал в Twitter ее отец принц-миллиардер Аль-Валид бен Таляль, написав: «Наконец-то! Впервые дочь Рим везет меня и внуков по улицам Эр-Рияда».