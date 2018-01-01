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Полиция выяснила, чем занималась водитель беспилотного Uber за секунду до трагического ДТП

Русский TVNET
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Фото: TVNET kolāža

18 марта 2018 года в Аризоне произошел очередной трагический случай, который доказал, что еще слишком рано полностью доверять системе автопилота.

Полиция американского города Темпе, штат Аризона, обнародовала видеозапись ДТП, в результате которого беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину, переходившую дорогу.

На кадрах с видеорегистратора видно, что авария произошла в темное время суток на слабо освещенном участке трассы. Женщина, переходя дорогу с велосипедом, попадает под колеса Uber. Во второй части видео показаны события внутри салона автомобиля. Из них ясно, что в машине во время ДТП был водитель — женщина. В беспилотных автомобилях на этапах тестирования водители обычно находятся в салоне, вмешиваясь в управление лишь в исключительных случаях.

Однако стоит сказать, что и водитель автомобиля является виновным в трагедии. Использование автоматической системы езды является вспомогательной, а не основной. И водитель по-прежнему несет ответственность за то, что происходит на дороге. Женщина находившаяся за рулем Uber хоть и была за рулем, не следила за происходящим вокруг. Расследование также показало, чем именно она занималась за секунду до аварии - оказалось,

оператор беспилотника Uber смотрел видео на сайте Hulu через свой смартфон.


Кроме того, следователи изучили данные телевизионной сети Hulu, которые говорят о том, что она перед ДТП смотрела телевизионное шоу «The Voice» в течение 42 минут. Ее аккаунт на Hulu говорит о том, что просмотр был закончен в 9 часов 59 минут, что «соответствует времени аварии».

В полиции отметили, что такие действия могут быть квалифицированы как непредумышленное убийство. При этом пока не известно, выдвинуты ли официальные обвинения против женщины.

FOTO: Publicitātes foto

FOTO: Publicitātes foto


FOTO: AP/ScanPix
FOTO: Reuters/ScanPix
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