Полиция выяснила, чем занималась водитель беспилотного Uber за секунду до трагического ДТП

Полиция американского города Темпе, штат Аризона, обнародовала видеозапись ДТП, в результате которого беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину, переходившую дорогу.



На кадрах с видеорегистратора видно, что авария произошла в темное время суток на слабо освещенном участке трассы. Женщина, переходя дорогу с велосипедом, попадает под колеса Uber. Во второй части видео показаны события внутри салона автомобиля. Из них ясно, что в машине во время ДТП был водитель — женщина. В беспилотных автомобилях на этапах тестирования водители обычно находятся в салоне, вмешиваясь в управление лишь в исключительных случаях.

Однако стоит сказать, что и водитель автомобиля является виновным в трагедии. Использование автоматической системы езды является вспомогательной, а не основной. И водитель по-прежнему несет ответственность за то, что происходит на дороге. Женщина находившаяся за рулем Uber хоть и была за рулем, не следила за происходящим вокруг. Расследование также показало, чем именно она занималась за секунду до аварии - оказалось,

оператор беспилотника Uber смотрел видео на сайте Hulu через свой смартфон.



Кроме того, следователи изучили данные телевизионной сети Hulu, которые говорят о том, что она перед ДТП смотрела телевизионное шоу «The Voice» в течение 42 минут. Ее аккаунт на Hulu говорит о том, что просмотр был закончен в 9 часов 59 минут, что «соответствует времени аварии».



В полиции отметили, что такие действия могут быть квалифицированы как непредумышленное убийство. При этом пока не известно, выдвинуты ли официальные обвинения против женщины.

FOTO: Publicitātes foto

FOTO: Publicitātes foto





FOTO: AP/ScanPix