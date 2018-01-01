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В Италии решили доплачивать жителям за отказ от автомобилей в пользу велосипедов

Newsru.com
Иллюстративное фото | Фото: Depositphotos

Власти города Чезена, что в северной Италии, решили финансово мотивировать жителей на отказ от передвижений на личном автотранспорте в пользу поездок на велосипеде.

Те, кто будет ездить на работу и с работы на велосипедах, будут получать по 25 центов за каждый километр пути. Однако установлен потолок выплат - сумма не может превышать 50 евро в месяц или 2,5 евро в день, сообщает издание Il Messaggero.

Этот эксперимент, разработанный Министерством окружающей среды, продлится до ноября 2018 года. А по итогам будет решено, стоит ли применять такие финансовые стимулы по всей Италии. Всего на пилотную программу выделено 90 тысяч евро.

Определять расстояние, которое жители преодолели на велосипедах, отказавшись от автомобилей, будет специально разработанное бесплатное приложение для смартфонов. Чтобы принять участие в программе, жители Чезены должны заполнить заявление в муниципалитете.

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