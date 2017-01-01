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В России заработали электронные паспорта автомобилей

Gazeta.ru
Автомобиль Сергея Скрипаля | Фото: REUTERS/Scanpix

На территории России с 1 июля в тестовом режиме начали действовать электронные паспорта транспортных средств (ПТС).

С соответствующей инициативой Министерство внутренних дел России выступило в ноябре 2017 года. Тогда официальный представитель ведомства Ирина Волк предложила владельцам автомобилей заменить бумажные ПТС на электронные до июля нынешнего года.

«В случае если собственник транспортного средства в инициативном порядке хочет заменить паспорт транспортного средства на бумажном носителе на его электронный аналог, такое оформление будет осуществляться по его заявлению», — заявляла Волк.

Постановление правительства России предполагает, что ранее оформленные бумажные паспорта на транспортные средства будут действовать до их замены на электронные аналоги.

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