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Себастьян Феттель выиграл Гран-при Великобритании

Newsru.com
Фото: AP/Scanpix

Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Великобритании.

Вторым финишировал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который является действующим чемпионом. Третьим стал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 14-й результат, продолжая оставаться единственным гонщиком, который не набрал очков в текущем сезоне.

Феттель укрепил лидерство в общем зачёте (171 очко). Второе место занимает Хэмилтон, уступая немцу 8 очков. На третей позиции находится Райкконен, опережающий Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса. На счету Кими 116 очков.

Феттель является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Немец выиграл 51-й Гран-при в своей карьере, сравнявшись по количеству побед с французом Аленом Простом.

Только Хэмилтон (65) и семикратный чемпион немец Михаэль Шумахер (91) чаще побеждали на Гран-при «Формулы-1».

Следующий этап Гран-при пройдет с 20 по 22 июля в Германии.

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