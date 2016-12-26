Французский яхтсмен обогнул земной шар за рекордные 49 дней

Французский яхтсмен Тома Ковиль установил новый рекорд продолжительности одиночного кругосветного плавания. Чтобы обогнуть планету, ему потребовалось 49 дней, три часа, семь минут и 38 секунд, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Ковиль совершил плавание на своей яхте Sodebo, представляющей собой тримаран. Это судно с тремя корпусами, соединенными между собой в верхней части.

Рекордсмен в понедельник завершил кругосветку в порту Брест на северо-западе Франции, где его встречали родственники и коллеги, включая автора предыдущего рекорда - соотечественника Франсиса Джойона.

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Достижение Джойона, установленное в 2008 году, равнялось 57 дням. До этого момента обладателем рекорда была британка Эллен Макартур, в 2005 году она обогнула земной шар за 71 день.





