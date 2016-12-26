Французский яхтсмен обогнул земной шар за рекордные 49 дней

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

Французский яхтсмен Тома Ковиль установил новый рекорд продолжительности одиночного кругосветного плавания. Чтобы обогнуть планету, ему потребовалось 49 дней, три часа, семь минут и 38 секунд, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Ковиль совершил плавание на своей яхте Sodebo, представляющей собой тримаран. Это судно с тремя корпусами, соединенными между собой в верхней части.

Рекордсмен в понедельник завершил кругосветку в порту Брест на северо-западе Франции, где его встречали родственники и коллеги, включая автора предыдущего рекорда - соотечественника Франсиса Джойона.

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Достижение Джойона, установленное в 2008 году, равнялось 57 дням. До этого момента обладателем рекорда была британка Эллен Макартур, в 2005 году она обогнула земной шар за 71 день.


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