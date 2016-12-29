Неудачный прыжок на обледеневшем батуте сделал девочку звездой соцсетей

Четырехлетняя девочка из США прославилась после неудачного прыжка на обледеневшем батуте. Ее мать Хизер Грин (Heather Green) выложила видео в социальные сети. Только в Facebook ролик собрал 25 миллионов просмотров за несколько дней.

Мать снимала видео, чтобы показать его бабушке с дедушкой. Родители рассчитывали на то, что после того, как девочка прыгнет на лед, он расколется. Однако все пошло не по сценарию и девочка опасно приземлилась. По словамХизер, девочка прыгнула сама, ее никто не принуждал, и несмотря на опасность ситуации, совсем не ушиблась.

Спустя некоторое время Хизер опубликовала новое видео, доказывающее, что девочка жива и здорова. По ее словам, ребенок в восторге от того, сколько людей посмотрело на ее падение.