В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках

В воскресенье вечером в интернете появился видеоролик, в котором двое жителей Омска устроили перестрелку, используя в качестве оружия фейерверки.

Видео с опасной шалостью опубликовали вечером 1 января 2017 года в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как двое молодых людей встали на расстоянии около десяти шагов друг от друга и подожгли пиротехнические средства в виде двух «римских свечей». Затем шутники стали выпускать заряды, изображая «дуэль». Искрящие огненные шары падали под ноги резвящимся хулиганам и пролетали мимо них.

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Добавим, что в соцсетях также обсуждают трагедию, произошедшую из-за неосторожного обращения с пиротехникой в районе имени Лазо Хабаровского края. Там погиб 29-летний житель поселка Переяславка по имени Владимир, сообщает AmurMedia.ru.

Мужчина установил фейерверк и стал ждать салюта. Однако залпов не последовало, и нетерпеливый участник новогодних торжеств решил подойти поближе и проверить исправность пиротехнического устройства. Когда Владимир нагнулся над коробкой с зарядами, произошел первый залп. Заряд попал мужчине прямо в глаз и взорвался в голове потерпевшего. Владимир погиб на месте. Фотография с телом потерпевшего была опубликована в Instagram.

Видео

Месяц назад в Энгельсе Саратовской области от взрыва пиротехнического устройства погиб 26-летний мужчина, который вместе с приятелями отмечал день рождения. 24 ноября участники торжества распивали спиртное, а затем вышли на берег Волги, где пытались запустить самодельный фейерверк. Однако он взорвался, причинив тяжелые травмы двум молодым людям. Один из них скончался на месте, а другой - следующее утро в больнице.

Второй погибший, как установили следователи, с детства увлекался химией. У него были найдены записи, касающиеся изготовления фейерверков, а также «арсенал химических средств». Молодой человек пытался устраиваться на работу в фирму по изготовлению фейерверков, но не прошел собеседование.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщал «Взгляд-инфо».

Сотрудники МЧС призывают соблюдать особую осторожность при использовании фейерверков. Следует находиться от пиротехники на безопасном расстоянии, не выпускать заряды в сторону людей, животных, а также линий электропередач и зданий.